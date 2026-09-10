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    കിം ജോങ് ഉന്നിന് ആൺമക്കളുണ്ടോ? പരിശോധിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ; ഉത്തര കൊറിയയുടെ പിൻഗാമി മകൾ തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

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    North Korean leader Kim Jong Un attending an official military inspection alongside his daughter Kim Ju Ae.
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    കിം ജോങ് ഉൻ, കിം ജു എ

    സോൾ: ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന് മൂത്ത മകനുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത തേടി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി. കിമ്മിന് ഒരു മകനുണ്ടെന്ന മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ കിം ജു എ തന്നെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ അടുത്ത പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന കാര്യം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതായി ദക്ഷിണ കൊറിയ വ്യക്തമാക്കി.

    ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പാർലമെന്ററി ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലാണ് നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് (എൻ.ഐ.എസ്) ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മുൻപ് ചില രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിമ്മിന് ഒരു മൂത്ത മകനുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, അത്തരമൊരു കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകളോ സൂചനകളോ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചു. വിദേശ മാധ്യമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും ഉന്നയിച്ച ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിശോധനയിലാണെന്ന് എൻ.ഐ.എസ് വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, 12 വയസ്സോളം പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന കിം ജു എയുടെ പദവി രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. 2022 നവംബറിൽ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണ വേദിയിൽ പിതാവിനൊപ്പം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു മുതൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സൈനിക പരേഡുകളിലും ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും ജു എ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. ഉത്തര കൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ 'പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ജു എയെ ഇപ്പോൾ 'ബഹുമാന്യയായ മകൾ' എന്നും, സർവസൈനാധിപന്മാർക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന 'ഹ്യാങ്‌ദോ' (വഴികാട്ടുന്ന നേതാവ്) എന്നും സംബോധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിൻഗാമി പദവി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

    പുരുഷാധിപത്യം ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്ത് കിം രാജവംശത്തിന്റെ തുടർച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയിലൂടെ നിലനിർത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് തികച്ചും അസാധാരണമായ ചുവടുവെപ്പാണ്. ആൺമക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ അധികാരം ജു എയിലേക്ക് തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ആസൂത്രിത ഒരുക്കങ്ങളാണ് പ്യോങ്‌യാങ്ങിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു.

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    News Summary - Does Kim Jong Un Have a Son? South Korea Investigates, but Daughter Kim Ju Ae's Heir Status Solidifies
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