    ‘ന​മു​ക്ക് സം​സാ​രി​ക്കാം, പു​തി​യ യു​ഗം ആ​ർ​ക്ക്, എ​ന്താ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെന്ന്’; മംദാനി തുടങ്ങി പുതുചരിത്രമെഴുതി

    മംദാനി ഭാര്യ റ​മ ദു​വാ​ജിക്കൊപ്പം

    ‘ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ ​സ​മ​യം വ​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ​തി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ​തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു യു​ഗം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് ഉ​റ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം വ​ന്നെ​ത്തു​ന്നു’ -ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കോ​ള​നി വാ​ഴ്ച​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് 1947ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ണ് മം​ദാ​നി ച​രി​ത്ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്.

    ‘ഇ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ പ​ഴ​യ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ​തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ​യും ഉ​റ​പ്പോ​ടെ​യും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ​യും ന​മു​ക്ക് സം​സാ​രി​ക്കാം, പു​തി​യ യു​ഗം ആ​ർ​ക്ക്, എ​ന്താ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും’-​മം​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച് സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി. ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ട്രം​പി​ന് ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് മം​ദാ​നി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വേ​ള​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത വി​ദ്വേ​ഷ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നോ​ട് ‘കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​ക്കെ ശ​ബ്ദി​ക്കൂ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​മം​ദാ​നി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    ‘ട്രം​പ്, ഇ​തെ​ല്ലാം നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യാം. നി​ങ്ങ​ളോ​ട് ഇ​തേ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ, ശ​ബ്ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക’ -വി​ജ​യം കു​റി​ച്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ഞ്ചി​ച്ച ട്രം​പി​നെ എ​ങ്ങ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ച്ച ന​ൽ​കി​യ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ത​ന്നെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ന്ധ​ത​ക്കി​ട​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​വി​ജ​യ​​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്രം​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും നി​കു​തി ഇ​ള​വു​ക​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഴി​മ​തി സം​സ്കാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മം​ദാ​നി തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഓ​രോ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ത​ന്റെ വി​ജ​യം. ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ മു​ത​ൽ പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​ൻ വ​രെ അ​തി​ലു​ണ്ട്. മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി ന​ൽ​കി​യ രാ​ത്രി​യാ​ണി​ത്. പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി. ന​മു​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ ന​യ​ത്തെ​യും മം​ദാ​നി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ‘ഞ​ങ്ങ​ളെ (കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ) പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ധൂം മച്ചാലെ...’ ബോളിവുഡ് ഹിറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് മംദാനി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ മേ​യ​റു​ടെ വി​ജ​യ​പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത് ബോ​ളി​വു​ഡ് ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​മാ​യ ‘ധൂം ​മ​ച്ചാ​ലെ...’​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു​ള്ള മം​ദാ​നി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഗാ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തേ​സ​മ​യം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഭാ​ര്യ​യും മം​ദാ​നി​ക്കൊ​പ്പം സ്റ്റേ​ജി​ലെ​ത്തി. 2004ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് ബ​ച്ച​ൻ-​ജോ​ൺ അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ഡി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മാ​യ ‘ധൂ’​മി​ലെ പ്രീ​തം ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി സു​നീ​തി ചൗ​ഹാ​ൻ പാ​ടി​യ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘ധൂം ​മ​ച്ചാ​ലെ...’

    എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് ട്രം​പ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ മം​ദാ​നി​യു​ടെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ‘എ​ന്നാ​ൽ ന​മു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങാ’​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ന്തം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ലി​ലൂ​ടെ ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഫലസ്തീന്റെ ശബ്ദം

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യാ​ണ് സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ചുരുങ്ങിയകാലം കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചത് നേതൃഗുണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ലി​യാ​യ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് നേ​താ​വാ​ണ് സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ സൊ​ഹ്റാ​ൻ, ആ ​കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റാ​യ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി, സൗ​ജ​ന്യ പൊ​തു ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ മേ​ൽ നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    റി​പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടിക്ക് ര​ണ്ട് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് മേ​യ​ർ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി വി​ജ​യി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ റി​പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ര​ണ്ട് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നും ട്രം​പി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​യു​മാ​യ വി​വേ​ക് രാ​മ​സ്വാ​മി. എ​ക്സി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്, ന്യൂ​ജേ​ഴ്സ്, വി​ർ​ജീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ റി​പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ന്യൂ​ജേ​ഴ്സ്, വി​ർ​ജീ​നി​യ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങി​ൽ ന​മ്മ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ട് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ണം. അ​തി​ലൊ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​നാ​യി ​വൈ​ദ്യു​തി, പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, വീ​ട് എ​ന്നി​വ​യു​​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്ക​ണം. ഇ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ഐ​ഡ​ന്റ​റ്റി പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ത് റി​പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ​സ് അ​നു​ക​ലു​മാ​യ ന​യ​മ​ല്ല. ന​മ്മ​ൾ തൊ​ലി, മ​തം എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര​ക്ട​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ഡി​യോ​യി​ൽ വി​വേ​ക് രാ​മ​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യു​വ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ രാ​മ​സ്വാ​മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ട്രം​പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ട്രം​പ് മ​സ്കി​നൊ​പ്പം ത​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ട്രം​പി​ന്റെ എ​ച്ച്-1​ബി വി​സ ന​യ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​വ​രി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

