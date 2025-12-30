Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightതുർക്കിയയിൽ ആറ്...
    World
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 1:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 1:30 AM IST

    തുർക്കിയയിൽ ആറ് ഭീകരരും മൂന്ന് പൊലീസുകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു
    Turkey
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ങ്കാ​റ: വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ആ​റ് ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​രും മൂ​ന്ന് പൊ​ലീ​സു​കാ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. യ​ലോ​വ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഇ​ൽ​മാ​ലി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​ർ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു. മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി, ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ​വും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച സ​മാ​ന​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ 115 ഭീ​ക​ര​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഐ.​എ​സ് നി​ര​വ​ധി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:turkey
    News Summary - Six terrorists and three policemen killed in Turkey
    Similar News
    Next Story
    X