Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 12:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 12:00 AM IST

    സിഖ് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ്: പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    crime
    ലണ്ടൻ: ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ സി​ഖ് യു​വ​തി​യെ വം​ശ​വെ​റി​യോ​ടെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വെ​സ്റ്റ് മി​ഡ്‍ലാ​ൻ​ഡ്സി​ലെ ഓ​ൾ​ഡ്ബ​റി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സി​ഖ് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എം.​പി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സി​ഖ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വം​ശീ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് യു​വ​തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Sikh womanRape CaseLatest News
    News Summary - Sikh woman raped: Accused arrested
