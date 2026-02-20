Begin typing your search above and press return to search.
    20 Feb 2026 10:39 PM IST
    20 Feb 2026 10:39 PM IST

    യു.എസിൽ സിഖ് വംശജനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

    സിഖ് സമുദായത്തിനെതിരായ സംഘടിത ആക്രമമല്ലെന്ന് പൊലീസ്
    Sikh man
    ന്യൂയോർക്: അമേരിക്കയിൽ 57കാരനായ സിഖ് വംശജനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കാലിഫോർണിയിലെ സാൻ ജോക്വിൻ കൗണ്ടിയിലാണ് അവതാർ സിങ് എന്നയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

    കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച മൂന്ന് അജ്ഞാതർ കാറിലെത്തിയാണ് മധ്യവയസ്കനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും സിഖ് സമുദായത്തിനെതിരായ സംഘടിത ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നതിന് തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    US sikh Kidnapped
    News Summary - Sikh man kidnapped in US
