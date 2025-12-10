യു.എസിലെ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവെപ്പ്; വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 10 Dec 2025 10:15 PM IST
Updated Ondate_range 10 Dec 2025 10:15 PM IST
യു.എസിലെ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവെപ്പ്; വിദ്യാർഥി മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Shooting at US university; student dies
Listen to this Article
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്: യു.എസിലെ കെന്റക്കി സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ അജ്ഞാതന് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ വിദ്യാർഥി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാമ്പസിൽ പൊതുവെ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story