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    World
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 10:43 AM IST

    സ്കൂളിൽ സഹപാഠികൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത് വിദ്യാർഥി; രണ്ടു മരണം, നാലു പേർക്ക് പരിക്ക്

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    സ്കൂളിൽ സഹപാഠികൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത് വിദ്യാർഥി; രണ്ടു മരണം, നാലു പേർക്ക് പരിക്ക്
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    ബാങ്കോക്ക്: തായ്‌ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിന് സമീപം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെടിയുതിർത്ത വിദ്യാർഥിയും അധ്യാപികയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബാങ്കോക്കിന് സമീപം ബാങ് ക്രൂവായി ജില്ലയിലുള്ള ഡെബ്‌സിരിൻ നോന്തബുരി സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വെടിവെപ്പിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഭയചകിതരായി ഓടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

    ഫെബ്രുവരിയിൽ തെക്കൻ തായ്‌ലൻഡിലെ ഹാട്ട് യായ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ തോക്കുധാരി വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ മരിക്കുകയും ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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    TAGS:school studentsshootingthailandstudentCrimeNews
    News Summary - സ്കൂളിൽ സഹപാഠികൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത് വിദ്യാർഥി; രണ്ടു മരണം, നാലു പേർക്ക് പരിക്ക്
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