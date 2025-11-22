ഇറാന് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം; ഇസ്രായേൽ സൈനികൻ പിടിയിൽ

ഇറാന് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം; ഇസ്രായേൽ സൈനികൻ പിടിയിൽtext_fields
തെൽഅവീവ്: ഇറാന് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനികൻ അറസ്റ്റിൽ. ഇസ്രായേൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയായ ഷിൻബെറ്റാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. 21 വയസ് മാത്രമാണ് പിടിയിലായ ഇസ്രായേൽ സൈനികന്റെ പ്രായം. നിരന്തരമായി ഇയാൾ ഇസ്രായേൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിവരം.
റാഫേൽ റെവെനിയെന്ന സൈനികനാണ് പിടിയിലായത്. ഹാറ്റ്സെറിം എയർബേസിലാണ് ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഇസ്രായേൽ വ്യോമകേന്ദ്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇറാന് കൈമാറുകയും അതിന് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിലൂടെ പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ കണ്ടെത്തി.
ബീർഷെബ പോലുളള വ്യോമകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കൽ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സിം കാർഡുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് വിവരം കൈമാറിയതിന് ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ ഇസ്രായേൽ പൊലീസ് തയാറായിട്ടില്ല.
ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 12 മണിക്കൂറിനിടെ 33 മരണം
ഗസ്സ സിറ്റി: ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനിസിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ,12 മണിക്കൂറിനിടെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ മരിച്ചവർ 33 ആയി. ഒക്ടോബർ 10ന് വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിത്. ഗസ്സ വെടിനിർത്തലിന്റെ ഭാവി ഇതോടെ, പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
ബുധനാഴ്ച ഖാൻ യൂനിസിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്കുനേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അഞ്ച് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ 17 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിയതായി നാസർ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഗസ്സ സിറ്റിയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏഴ് കുട്ടികളും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും മരിച്ചവരിലുൾപ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.
അതേസമയം, തെക്കൻ ലബനാനിലും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലബനാനിൽ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഹിസ്ബുല്ല ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇസ്രായേൽ ആരോപിച്ചു.
അതിനിടെ, ബെത്ലഹേമിന് സമീപം ഗഷ് എറ്റ്സിയോണിൽ ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാർ പുതിയ കോളനി സ്ഥാപിച്ചു. എറ്റ്സിയോൺ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ യാരോൺ റോസെന്തൽ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
