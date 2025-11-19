Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:46 AM IST

    ശൈഖ് ഹസീനയുടെ വിധി: സുരക്ഷാവലയത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, വ​ധ​ശി​ക്ഷ അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന​തെന്ന് യു.​എ​ൻ

    Sheikh Hasina
    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ​ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ അ​വാ​മി ലീ​ഗ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബ​ന്ദി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം സു​ര​ക്ഷാ​വ​ല​യ​ത്തി​ൽ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, പ്ര​ധാ​ന നി​ര​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സാ​യു​ധ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക്കൊ​പ്പം ദ്രു​ത ക​ർ​മ സേ​ന, അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും ചെ​ക്പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ​വി​ടെ​യും അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ബം​ഗ്ല​ദേ​ശി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ കോ​ട​തി മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ആ​രോ​പി​ച്ച് ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​​ക്കും അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​സ​ദു​സ്സ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ ക​മാ​ലി​നും വ​ധ​ശി​ക്ഷ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ക്രൂ​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി​യ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി. അ​ധി​കാ​ര ഭ്ര​ഷ്ട​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന വി​ധി പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ​പ്രേ​രി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്ര​ധാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച യു.​എ​ൻ, ​വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ സ​മ​യം, ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ​യും വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും നീ​തി​യു​ക്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ചാ​ര​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണെ​ന്നും ആം​ന​സ്റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് വാ​ച്ച്, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രൈ​സി​സ് ഗ്രൂ​പ് എ​ന്നി​വ​യും വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ധി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും ചൈ​ന പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

