'ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ബഹിഷ്കരിച്ചത് ബാലിശമായ തീരുമാനം; വിദേശനയം വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനുള്ളതല്ല': താരിഖ് റഹ്മാനെതിരെ ഷെയ്ഖ് ഹസീന

'ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ബഹിഷ്കരിച്ചത് ബാലിശമായ തീരുമാനം; വിദേശനയം വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനുള്ളതല്ല': താരിഖ് റഹ്മാനെതിരെ ഷെയ്ഖ് ഹസീനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'ബ്രിക്സ്' ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ തീരുമാനം അത്യന്തം ബാലിശവും രാജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന. വിദേശനയങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷത്തിന്റെയോ ഹ്രസ്വകാല രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'പി.ടി.ഐ'ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
'ബിംസ്റ്റെക്' അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ താരിഖ് റഹ്മാനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ ഡൽഹിയിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ വരാതിരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഹസീന പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം വെച്ച് രണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടരുത്.
സിയാവുർ റഹ്മാന്റെ സന്ദർശനം ഓർമിപ്പിച്ച് ഹസീന
1975-ൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് ബംഗബന്ധു ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഭരണത്തിലേറിയ ജനറൽ സിയാവുർ റഹ്മാന്റെ ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ചാണ് ഹസീന താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്:
"1975-ലെ അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം സിയാവുർ റഹ്മാൻ ഭരണത്തിലേറി. 1979-ൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. 1980-ൽ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾക്ക് തടസ്സമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് സിയാവുർ റഹ്മാന്റെ മകനായ താരിഖ് റഹ്മാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണ് തടയുന്നത്? വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷമല്ല വിദേശനയം. രാജ്യം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നുവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, കൊട്ടിയടയ്ക്കുകയല്ല."
— ഷെയ്ഖ് ഹസീന വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങും; വധശിക്ഷയെ ഭയക്കുന്നില്ല
ബംഗ്ലാദേശിൽ ജനാധിപത്യ ഇടങ്ങൾ പൂർണമായി അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടതായും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവാമി ലീഗിനെ നിരോധിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിയിലൂടെ രാജ്യം ഗുരുതരമായ ദേശീയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കാൻ താൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും ഹസീന പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശിലെ കോടതി തനിക്ക് വിധിച്ച വധശിക്ഷയെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ തുറന്നുപറഞ്ഞു. 'ഇതാദ്യമായല്ല മരണം എന്റെ അരികിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. 1975-ൽ കുടുംബത്തെയാകെ കൊലപ്പെടുത്തി, 1981-ൽ പട്ടാളഭരണത്തെ വകവെക്കാതെ ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ തിരിച്ചെത്തി. നിരവധി തവണ വധശ്രമങ്ങൾ നേരിട്ടു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു കോടതി ഏകപക്ഷീയമായി വിധിച്ച വധശിക്ഷയെ നീതിയെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയല്ല, രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം,' ഹസീന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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