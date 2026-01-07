Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    7 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 6:45 AM IST

    ഹാദിയുടെ കൊല രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം; 17 പ്രതികൾ, 12 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു

    Sharif Osman Hadi
    ഷെ​രീ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ദി

    Listen to this Article

    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ് ഷെ​രീ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ദി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്. ​ഹാ​ദി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ 17 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്തി​മ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഹ​സീ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ക്വി​ലാ​ബ് മോ​ഞ്ചോ വ​ക്താ​വാ​യ ഹാ​ദി ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു റാ​ലി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യും മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്റെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഛത്ര ​ലീ​ഗി​ന്റെ​യും മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഹാ​ദി ശ​ക്ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

