Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകൈകോർത്ത് ഇന്ത്യ, ചൈന,...
    World
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 6:45 AM IST

    കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ; തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ലെന്ന് ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉച്ചകോടി

    text_fields
    bookmark_border
    Shanghai Summit, India, China, Russia,
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടിക്കിടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോ​ദി​ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ, ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് എന്നിവരുമായി സംഭാഷണത്തിൽ

    ടി​യാ​ൻ​ജി​ൻ: പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും തീ​വ്ര​വാ​ദ​​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, ​ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്, റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ൻ​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ദ്വി​ദി​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സി​വി​ലി​യ​ൻ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും വ​ൻ​മാ​നു​ഷി​ക​ദു​ര​ന്തം തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ ഖു​സ്ദാ​ർ, ജാ​ഫ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​പ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ​യും ശേ​ഷ​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യും വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും സു​പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ളോ​ടു​തോ​ൾ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും റ​ഷ്യ​യു​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പു​ടി​നോ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ത​ല​ത്തി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ലും പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. വ്യാ​പാ​രം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം, സു​ര​ക്ഷ, വ​ളം, സം​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ പു​ടി​നു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    യു.​എ​സ് അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കാ​റി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യ​ട​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര, നി​ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ഭീ​ഷ​ണി​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ളം​ബ​ര​മാ​ണ് ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി.

    20ൽ ​ഏ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രാ​ണ് ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ചൈ​ന, റ​ഷ്യ എ​ന്നി​​വ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​റാ​ൻ, ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ, കി​ർ​ഗി​സ്താ​ൻ, ബെ​ല​റൂ​സ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കെ​ത്തി.

    സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും അ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം പു​തി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RussiaShanghai SummitterrorismIndiaChinaLatest News
    News Summary - Shanghai Summit says no double standards in fight against terrorism
    Similar News
    Next Story
    X