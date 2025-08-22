Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:43 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:43 PM IST

    ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​​ച്ച​കോ​ടി 31 മു​ത​ൽ: പു​ടി​ൻ, മോ​ദി, ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി 20 രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും

    Shanghai summit
    ബെ​യ്ജി​ങ്: ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന ഉ​​ച്ച​കോ​ടി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ, ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്, ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സൂ​ദ് പെ​സ​ഷ്‍കി​യാ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി 20 രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളും യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    യു.​എ​സി​ന്റെ തീ​രു​വ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കെ​തി​രെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്ക​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. 2001ൽ ​ചൈ​ന, റ​ഷ്യ, ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ, ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ, കി​ർ​ഗി​സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ 2017ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും പാ​കി​സ്താ​നെ​യും 2023ൽ ​ഇ​റാ​നെ​യും 2024ൽ ​ബെ​ല​റൂ​സി​നെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വ്യാ​പ്തി​യും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണി​ത്. ശ്രീ​ല​ങ്ക, തു​ർ​ക്കി​യ, കം​ബോ​ഡി​യ, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ, അ​ർ​മേ​നി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, മ്യാ​ന്മ​ർ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭാ​ഷ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 24 ശ​ത​മാ​നം, ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 42 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന. ഉച്ചകോടിക്കിടെ മോദി ഷി ജിൻപിങ്, പുടിൻ തുടങ്ങിയവരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

    TAGS:Narendra ModiVladimir Putinshanghai
    News Summary - Shanghai Cooperation Organization Summit: 20 world leaders to meet starting from 31st, including Putin, Modi, and Erdogan
