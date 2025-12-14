Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇ​സ്രാ​യേ​ൽ...
    World
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:04 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റാ​ഇ​ദ് സ​അ്ദ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റാ​ഇ​ദ് സ​അ്ദ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു
    cancel
    Listen to this Article

    ഗ​സ്സ: ഹ​മാ​സി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റാ​ഇ​ദ് സ​അ്ദ് (52) ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ സി​റ്റി​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ള്ള അ​ൽ റാ​ശി​ദ് റോ​ഡി​ൽ കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​വെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​അ്ദ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ലു​പേ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 25ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    സ​അ്ദ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​അ്ദി​ന്റെ കൊ​ല​യ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ല​ക്കു​നി​ർ​ത്താ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹ​മാ​സി​​ന്റെ ഗ​സ്സ സി​റ്റി ബ്രി​ഗേ​ഡ് മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​അ്ദ്, ആ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹ​മാ​സി​ന്റെ മി​സൈ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ബു​ദ്ധി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യു​മാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന സ​അ്ദ് അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​ക​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ലെ ഹ​മാ​സി​ന്റെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ​കാ​റ്റ്സും പ​റ​ഞ്ഞു. 2024 ജൂ​ൺ 22ന് ​അ​ൽ ശാ​ത്വി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​നു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ റാ​ഇ​ദ് സ​അ്ദ് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IsraelhamaskilledAirstrike
    News Summary - Senior Hamas commander Raed Saad killed in Israeli strike
    Similar News
    Next Story
    X