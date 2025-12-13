Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:30 PM IST

    ട്രംപിന്റെ തീരുവക്കെതിരെ പ്രമേയവുമായി സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ

    നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ താ​രി​ഫ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മൂ​ന്ന് സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ താ​രി​ഫ് ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ർ​ത്ത് ക​രോ​ലൈ​ന​യി​ലെ ഡെ​ബോ​റ റോ​സ്, ടെ​ക്സ​സി​ലെ മാ​ർ​ക് വീ​സി, ഇ​ല​നോ​യി​യി​ലെ രാ​ജ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​തി​നി​ധി​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യാ​ണ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഏ​ർ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ​യാ​യ ഇ​തി​ൽ റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഏ​​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടും. യു.​എ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 100 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ട്രം​പ് ചു​മ​ത്തു​ന്ന അ​ധി​ക തീ​രു​വ യു.​എ​സി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​ന​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

