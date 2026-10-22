'രാജ്യദ്രോഹ നിലപാടുകളുള്ളവർ'; ഫ്രാൻസിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ

'രാജ്യദ്രോഹ നിലപാടുകളുള്ളവർ'; ഫ്രാൻസിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺtext_fields
പാരീസ്: ഫ്രാൻസിൽ സമീപദിവസങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ 'രാജ്യദ്രോഹപരമായ നിലപാടുകളുള്ള' തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളും അക്രമികളുമാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വരുംദിവസങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്ത രൂക്ഷമായ ക്രമസമാധാന പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രമുഖ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മുതിർന്ന കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുമായും നടത്തിയ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മാക്രോൺ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമസംഭവങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊള്ളയടിക്കലും നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ പദ്ധതികളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഘടനവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘങ്ങളാണെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വിലയിരുത്തിയതായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുമുതലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനാണ് അനധികൃത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നത്. അതേസമയം, തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പോലെയുള്ള അംഗീകൃതവും സംഘടിതവുമായ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തടയില്ലെന്നും, എന്നാൽ അക്രമ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ബദൽ വഴികളും പുതിയ റൂട്ടുകളും നിർദ്ദേശിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. അക്രമകാരികളെ കർശനമായി നേരിടുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മാക്രോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, വാരാന്ത്യത്തിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങൾക്കുശേഷം തുടർച്ചയായ രണ്ട് രാത്രികളിൽ ഫ്രാൻസിൽ പൊതുവേ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിന്നത്. എങ്കിലും പാരിസിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ്.
വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും ‘യെല്ലോ വെസ്റ്റ്’ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ആഹ്വാനപ്രകാരം ശനിയാഴ്ചയും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 2018ലും 2019ലും ഇന്ധനവില വർധനക്കെതിരെ യെല്ലോ വെസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 2,500 പേരിൽ 174 പേരെ ജയിലിലടച്ചതായി ഫ്രഞ്ച് നീതിന്യായ മന്ത്രി ജെറാൾഡ് ഡാർമാനിൻ അറിയിച്ചു. 917 പേർക്കെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.