    date_range 20 April 2026 7:16 AM IST
    date_range 20 April 2026 7:16 AM IST

    യു.എസ്-ഇറാൻ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച: തിരക്കിട്ട നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ

    ചർച്ചക്ക് തീ​യ​തി ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി സ​ഈ​ദ് ഖ​ത്തീ​ബ്സാ​ദ
    യു.എസ്-ഇറാൻ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച: തിരക്കിട്ട നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ
    ദു​ബൈ: ഇ​റാ​നി​ലെ യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​റു​തി കു​റി​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​നാ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ അ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​നി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​യ​തി ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി സ​ഈ​ദ് ഖ​ത്തീ​ബ്സാ​ദ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​പ്രി​ൽ 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ധാ​ര​ണ​യാ​കാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തി​നു പി​റ​കെ ഏ​പ്രി​ൽ 15ന് ​പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ക് സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​സിം മു​നീ​ർ ഇ​റാ​നി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​ക് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദും തൊ​ട്ടു​ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള റാ​വ​ൽ​പി​ണ്ടി​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷാ​വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. 600 ചെ​ക്പോ​യ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. 20,000ത്തോ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​റ്റി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. റാ​വ​ൽ​പി​ണ്ടി​യി​ലെ ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ഇ​റാ​നു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ താ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​യു​മെ​ന്നും പി​ന്നാ​ലെ ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഇ​റാ​നെ മൊ​ത്ത​മാ​യി ചാ​ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ട്രം​പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ നി​ല​പാ​ട്. ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സ്ഊ​ദ് പെ​സ​ശ്കി​യാ​ൻ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘‘സ്വ​ന്തം ആ​ണ​വ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​റാ​ന് സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്ത് തെ​റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​​യാ​ൾ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് ആ​രാ​ണ്?’’ -പെ​സ​ശ്കി​യാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ന്റെ കൈ​വ​ശം 400 കി​ലോ സ​മ്പു​ഷ്ട യു​റേ​നി​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഏ​ക​ദേ​ശ ക​ണ​ക്ക്. ഇ​വ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ഇ​വ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ 2000 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ഡോ​ള​ർ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. അ​ടു​ത്ത 20 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ യു​റേ​നി​യം സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ നി​ല​പാ​ട്.

    പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ഈ​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം വ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി വാ​ൻ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ​സ് സം​ഘം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ർ ധാ​ര​ണ​യാ​കു​ക​യും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് നേ​രി​ട്ട് വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​പ​ക്ഷം വാ​ൻ​സ് നേ​ര​ത്തേ യു.​എ​സി​​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    

    TAGS:peace talkDonald Trumpsecond roundIranian Foreign MinisterUS Israel Iran War
    News Summary - Second round of talks: Hasty diplomatic moves
