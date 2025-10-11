Begin typing your search above and press return to search.
    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി; കൈറോയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി, ട്രം​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    ഗസ്സ: രണ്ടാംഘട്ട കരാറിന് വഴിതുറക്കുന്നു
    Gaza people
    കൈ​റോ/​ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ക്കു​ക​യും സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി. ഈ​ജി​പ്ത് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ മൂ​ന്ന് നാ​ൾ നീ​ണ്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഹ​മാ​സ് ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട ക​രാ​റി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ​തും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ക​രാ​റി​ലെ മ​റ്റു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ​മ​വാ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​സ്സ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ട്രം​പി​ന് പു​റ​മെ ഇ​റ്റാ​ലി​യു​ടെ​യും സ്പെ​യി​നി​ന്റെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉച്ച​േകാടിക്കെത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ട്രം​പ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ം.

    ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​വ​റ​യി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്റെ​യും ഫ​ത​ഹി​ന്റെ​യും നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം 250 പേ​രും മോ​ചി​ത​രാ​കും.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ൺ​കൂ​ന​ക​ൾ മാ​ത്രം. പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഞ്ച് അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. 1.7 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ യു.​എ​ന്നി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​​ലെ​ത്തി​ക്കും. ഗ​സ്സ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ​വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും യു.​എ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​യു​സ്സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​മ്പ് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ്യ​ക്ത​ത​യും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​യാ​ലും വൈ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്, ഹ​മാ​സി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൈ​നി​കാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

