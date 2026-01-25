Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം: യു.​എ​സ് ദൂ​ത​ർ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    കൈ​റോ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​െ​ന്റ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ദൂ​ത​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യാ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​െ​ന്റ പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ്, മ​രു​മ​ക​നും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ജ​റെ​ദ് കു​ഷ്ന​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ക​ണ്ട​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന ബ​ന്ദി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. ഈ​ജി​പ്തി​നും ഗ​സ്സ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യം ഈ​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Benjamin NetanyahuGaza Ceasefire
