Madhyamam
    3 Dec 2025 9:47 PM IST
    239 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിനായി 11 വർഷത്തിനുശേഷം തിരച്ചിൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    239 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിനായി 11 വർഷത്തിനുശേഷം തിരച്ചിൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു
    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​ർ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​​​റെ മു​മ്പ് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. 2014 മാ​ർ​ച്ച് എ​ട്ടി​ന് 239 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക്വാ​ലാ​ലം​പു​റി​ൽ​നി​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കാ​ണാ​താ​യ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ എം.​എ​ച്ച് 370 വി​മാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ​സ് മ​റൈ​ൻ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘ഓ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഫി​നി​റ്റി’​യാ​ണ് ഈ​മാ​സം 30 മു​ത​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.ബോ​യി​ങ് 777 വി​മാ​നം പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന് അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ, സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് നി​ർ​ദി​ഷ്ട പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ച് തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ദി​ശ മാ​റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​താ​യി സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ഡേ​റ്റ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. വി​മാ​നം വീ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ 15,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി.​മീ. മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക.

