    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:30 PM IST

    റഷ്യക്കെതിരെ ഉപരോധം: യു.എസ്-യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ചർച്ച നടത്തി

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​െ​ന്റ പേ​രി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​പ​രോ​ധം ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ ഉ​പ​​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​വ​ക​ളും ച​ർ​ച്ചാ വി​ഷ​യ​മാ​യ​താ​യി സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ച​ർ​ച്ച നീ​ണ്ടു. മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യും ത​മ്മി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ട്രം​പ് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു.​എ​സ്-​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ വെ​ച്ച് ട്രം​പ് പു​ടി​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:RussiaUSEuropean UnionLatest News
