Madhyamam
    World
    24 Oct 2025 11:45 PM IST
    24 Oct 2025 11:45 PM IST

    ഉ​​പ​രോ​ധം: റ​ഷ്യ​ൻ ഉന്നത പ്രതിനിധി യു.എസിൽ

    Kirill Dmitriev
    കി​രി​ൽ ദി​മി​​ത്രി​യേ​വ് 

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: റ​ഷ്യ​ൻ സോ​വ​റി​ൻ വെ​ൽ​ത് ഫ​ണ്ട് മേ​ധാ​വി കി​രി​ൽ ദി​മി​​ത്രി​യേ​വ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റ​ഷ്യ​ക്കു​മേ​ൽ ഉ​​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം ഉ​ന്ന​ത റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഔ​ദ്യേ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

    യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ​സും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി ട്രം​പ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റ​ഷ്യ​യി​ലെ എ​ണ്ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾക്ക് യു.​എ​സ് ഉ​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​പ​രോ​ധം റ​ഷ്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ള്ള ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ടി​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

