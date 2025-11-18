Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:45 PM IST

    ഭീകര​തയോട് അനുരഞ്ജനം വേണ്ടെന്ന് എ​സ്.​ ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ

    S Jaishankar
    മോ​സ്കോ: ഭീ​ക​ര​​ത​യോ​ട് ലോ​കം യാ​തൊ​രു അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​വും കാ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​​ന്ത്രി എ​സ്.​ ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ. മോ​സ്കോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന’​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭീ​ക​ര​ത, വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദം, തീ​വ്ര​വാ​ദം എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് തി​ന്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണി​തെ​ന്ന കാ​ര്യം നാം ​മ​റ​ക്ക​രു​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യി. ഇ​തി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നോ വെ​ള്ള​പൂ​ശാ​നോ ഉ​ള്ള ഒ​രു ശ്ര​മ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​ന്തം ജ​ന​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ണ്ട്. അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കുമെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ജ​യ്ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ മോ​സ്കോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. . പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഷാ​ങ്ഹാ​യ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മാ​റ​ണ​ഇ​ത് ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്. ക​ടു​വ, സിം​ഹം, പു​ള്ളി​പ്പു​ലി, മ​ഞ്ഞു​പു​ലി, ചീ​റ്റ, ജാ​ഗ്വ​ർ, പു​മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

