Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:09 PM IST

    പുതിയ ആണവ അന്തർവാഹിനി പുറത്തിറക്കി റഷ്യ

    പോ​സി​ഡോ​ൺ എ​ന്ന ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ ഡ്രോ​ൺ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യാ​ണി​ത്
    മോ​സ്കോ: റ​ഷ്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ആ​ണ​വ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യാ​യ ഖ​ബ​റോ​വ്സ്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പോ​സി​ഡോ​ൺ എ​ന്ന ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ ഡ്രോ​ൺ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യാ​ണി​ത്. വ​ൻ പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി​യു​ള്ള പോ​സി​ ഡോ​ണി​ന് തീ​ര​ദേ​ശ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് റ​ഷ്യ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ണ​വോ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പോ​സി​ഡോ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

