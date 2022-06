cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ല്ലാ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ 'പ്ര​ത്യേ​ക സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി' തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ക്രെം​ലി​ൻ വ​ക്താ​വ് ദി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡൊ​നെ​റ്റ്സ്ക്, ലു​ഹാ​ൻ​സ്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ളു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​താ​യും ചി​ല​ത് ഫ​ല​വ​ത്താ​യ​താ​യും പെ​സ്കോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ നാ​സി അ​നു​കൂ​ല സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലും ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളി​ലും നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ന​വ-​നാ​സി​ക​ളും ദേ​ശീ​യ വാ​ദി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ആ​രും വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​ന്നി​ൽ അ​സി.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന അ​മി​ൻ അ​വ​ദ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ രാ​ജ്യം വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ സാ​യു​ധ​സേ​ന ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. 100 ദി​വ​സ​മാ​യി യു​ക്രെ​യ്‌​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള യു​ക്രെ​യ്നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ​യം ന​മ്മു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

