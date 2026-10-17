1,200 കിലോമീറ്റർ അകലെ ലക്ഷ്യം തകർത്ത് റഷ്യൻ ആണവ അന്തർവാഹിനി; ഒനിക്സ്, കാലിബർ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു

1,200 കിലോമീറ്റർ അകലെ ലക്ഷ്യം തകർത്ത് റഷ്യൻ ആണവ അന്തർവാഹിനി; ഒനിക്സ്, കാലിബർ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചുtext_fields
മോസ്കോ: റഷ്യൻ പസഫിക് ഫ്ലീറ്റിന്റെ ആണവശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി ‘നോവോസിബിർസ്ക്’ ഒനിക്സ്, കാലിബർ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വിജയകരമായി പ്രയോഗിച്ചതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. പ്രോജക്ട് 885എം യാസൻ-എം ക്ലാസിൽപ്പെട്ട മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണവ അന്തർവാഹിനിയാണ് നോവോസിബിർസ്ക്.
ഏകദേശം 1,200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കാലിബർ മിസൈൽ പ്രയോഗിച്ചത്. മിസൈൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയകരമായി പതിച്ചതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഒനിക്സ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ കടലിലെ ലക്ഷ്യത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയും ഏകദേശം 169 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കടലിലെയും കരയിലെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള അന്തർവാഹിനിയുടെ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്ന സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മിസൈൽ വിക്ഷേപണം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യത്യസ്ത മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
മിസൈൽ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് പരിശീലന മേഖല റഷ്യൻ പസഫിക് ഫ്ലീറ്റിലെ കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കി. സിവിലിയൻ കപ്പലുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും മേഖലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നൊവോസിബിർസ്ക് റഷ്യയുടെ പ്രോജക്ട് 885M യാസെൻ-M ക്ലാസിലെ ബഹുമുഖ ആണവ അന്തർവാഹിനികളിൽ പെടുന്നു. ഉപരിതല കപ്പലുകളെ നേരിടുന്നതും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഈ കപ്പലുകൾ.
പ്രോജക്ട് 885എം ക്ലാസിൽ സീരിയൽ നിർമാണത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ അന്തർവാഹിനിയാണ് നോവോസിബിർസ്കെന്ന് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രോജക്ട് 955എ ബോറിയി-എ ക്ലാസിലെ തന്ത്രപ്രധാന ആണവ അന്തർവാഹിനിയായ ക്ന്യാസ് ഒലെഗിനൊപ്പമാണ് ഇത് പസഫിക് ഫ്ലീറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഉപരിതല കപ്പലുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റി-ഷിപ്പ് ക്രൂസ് മിസൈലാണ് ഒനിക്സ്. വിവിധ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്രൂസ് മിസൈൽ ശ്രേണിയാണ് കാലിബർ. രണ്ട് മിസൈലുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പതിച്ചതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മിസൈലുകളുടെ പ്രകടനം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
നോവോസിബിർസ്ക് ഉൾപ്പെട്ട മിസൈൽ പരിശീലനം പസഫിക് മേഖലയിൽ അന്തർവാഹിനി അധിഷ്ഠിത ആക്രമണ ശേഷിക്ക് റഷ്യ നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
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