    2 Sept 2025 11:01 PM IST
    2 Sept 2025 11:01 PM IST

    വ്ലാ​ദി​മിർ പുടിൻ ‘ദീർഘകാല സുഹൃത്ത്’ -ഷി ജിൻപിങ്

    വ്ലാ​ദി​മിർ പുടിൻ ‘ദീർഘകാല സുഹൃത്ത്’ -ഷി ജിൻപിങ്
    ബെയ്ജിങ്: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പു​ടി​നെ ദീർഘകാല സു​ഹൃത്തെന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ പി​ങ്. ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് എ​ന്നാ​ണ് പു​ടി​ൻ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ വി​ളി​ച്ച​ത്. ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള റ​ഷ്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധം മു​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റ​ഷ്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ വി​സ​ര​ഹി​ത പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൈ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സ​മൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​ത് നി​ല​വി​ൽ​വ​രും. ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​കം പൈ​പ് ലൈ​ൻ വ​ഴി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ടാം ലോ​ക മ​ഹാ​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​​ന്റെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ചൈ​ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടു​ത്ത വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി റ​ഷ്യ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

