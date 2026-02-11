യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; പിതാവും മൂന്നുകുഞ്ഞുങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഗർഭിണിയായ അമ്മക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്text_fields
കിയവ്: വടക്കുകിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ഖാർകിവ് മേഖലയിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞദിവസം അർധരാത്രി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 35 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായ അവരുടെ അമ്മക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഖാർകിവിൽ ഈ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ വീട് പൂർണമായി തകർന്നു.
കുടുംബം വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതായി ഖാർകിവ് റീജനൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. 34 വയസ്സുള്ള പിതാവും രണ്ടുവയസ്സുള്ള ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ഒരു വയസ്സുള്ള സഹോദരിയുമാണ് മരിച്ചത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ അമ്മയെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. നാലുവർഷമായി യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ് റഷ്യ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register