    date_range 21 March 2026 10:20 PM IST
    date_range 21 March 2026 10:20 PM IST

    ചർച്ചക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് റഷ്യൻ ആക്രമണം; യുക്രെയ്നിൽ രണ്ടുമരണം

    കി​യ​വ്: യു.​എ​സ്-​യു​ക്രെ​യ്ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്, സ​പോ​രി​ജി​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ൺ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ഒ​രു പു​രു​ഷ​നും സ്ത്രീ​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് മി​യാ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ്-​യു​ക്രെ​യ്ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ത്ത റ​ഷ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ത്രി​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ത​ണു​ത്ത മ​ട്ടി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധം ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഘ​ർ​ഷം യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന്റെ ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു.

    യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ശ​ത​മാ​നം ഭൂ​മി റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ണ്ണ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു.​എ​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ​നി​ന്ന് റ​ഷ്യ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. യു​ക്രെ​യ്‌​നാ​വ​ട്ടെ പ​ണ​ത്തി​ന് കു​റ​വു​ണ്ട്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത 90 ബി​ല്യ​ൺ യൂ​റോ വാ​യ്പ​ക്കാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ.

    റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും ത​മ്മി​ൽ യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ച​ർ​ച്ച ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്രെം​ലി​നി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​​​​വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Russian Attacks, world, ukraine, Deaths
    News Summary - Russian attack just before talks; two dead in Ukraine
