Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:26 PM IST

    ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം

    ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം
    യുക്രെയിനിലെ ഖാർകീവിലുണ്ടായ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ 

    കി​യ​വ്: യു​ദ്ധ വി​രാ​മ​ത്തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും റ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും യു​ക്രെ​യ്നി​െ​ന്റ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യും യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം. കി​യ​വി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഖാ​ർ​കീ​വി​ലു​ണ്ടാ​യ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 19 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തെ ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും.

    ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് റ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും യു​ക്രെ​യ്നി​െ​ന്റ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ത്തി അ​മേ​രി​ക്ക ച​ർ​ച്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ച​ർ​ച്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Russia Ukraine War
    News Summary - Russian attack on Ukraine even as talks are underway
