ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം

ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണംtext_fields
കിയവ്: യുദ്ധ വിരാമത്തിനായി അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും യുക്രെയ്നിെന്റയും പ്രതിനിധികൾ അബൂദബിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനിടെയും യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം. കിയവിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാലുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ഖാർകീവിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ 19 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അബൂദബിയിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളും.
ഇതാദ്യമായാണ് റഷ്യയുടെയും യുക്രെയ്നിെന്റയും പ്രതിനിധികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അമേരിക്ക ചർച്ചക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സംഘർഷത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കാണുന്നതിനാണ് ചർച്ചയെന്ന് യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ ചർച്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചു.
