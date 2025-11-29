ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണം; കീവിൽ ഇരുട്ടിലായത് 600,000ലേറെ പേർ

ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണം; കീവിൽ ഇരുട്ടിലായത് 600,000ലേറെ പേർtext_fields
കീവ്: ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് നടന്ന റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ 600,000ത്തിലധികം പേർ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ഇരുട്ടിലായി. ഇതിൽ 500,000ത്തിലധികം പേർ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ചുറ്റുമുള്ള മേഖലയിലാണെന്നും യുക്രെയ്നിന്റെ ഊർജ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലെയും മറ്റ് നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളാണ് വൈദ്യുതി നഷ്ടത്തിന് കാരണം.
ശനിയാഴ്ച വരെ യുക്രെയ്നിലുടനീളമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏകദേശം 36 മിസൈലുകളും 600ഓളം ഡ്രോണുകളും വിക്ഷേപിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ യുക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ബോംബാക്രമണം.
സമാധാന കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും യുക്രേനിയൻ സിവിലിയൻ, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം റഷ്യ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രേനിയൻ സൈനിക-വ്യാവസായിക സമുച്ചയ സംരംഭങ്ങൾക്കും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ഊർജ സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഒരു വലിയ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ രാത്രിയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നുവെന്ന് യുക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കീവിലുടനീളം ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉയർന്നു. തകർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളുടെ കത്തുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ ആണ് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ 29 പേരിൽ 13 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കീവ് മേയർ വിറ്റാലി ക്ലിറ്റ്ഷ്കോ പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്നിന്റെ വ്യോമസേന 558 ഡ്രോണുകളും 19 മിസൈലുകളും വെടിവച്ചിട്ടതായി അറിയിച്ചു. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യയുടെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പതിവായി വ്യോമാക്രമണം നേരിടുന്ന നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കീവ്. മുൻ ശൈത്യകാലങ്ങളിലും മോസ്കോ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ശരാശരി താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെയായതിനാൽ ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇരുപക്ഷവും ഒരു കരട് സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തിൽ റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ജനീവയിൽ യുക്രേനിയക്കാരുമായും അവരുടെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഇത് പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.
യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഭാവിയിലെ ഏത് ആക്രമണത്തെയും ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവും പരമാധികാരവും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന തന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. മോസ്കോ അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് യുക്രെയ്നിന്റെ സൈന്യം പിൻവാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ റഷ്യ ആക്രമണം നിർത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ ഭൂരിഭാഗവും - എന്നാൽ മുഴുവൻ അല്ല - റഷ്യൻ സൈന്യം നിലവിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിലവിലെ മുന്നണിയിൽ യുദ്ധം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് യു.എസും യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരട് സമാധാന പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ആദ്യ പകുതിയിൽ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘം മോസ്കോയിൽ എത്തുമെന്ന് പുടിൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
