Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:00 PM IST

    യു​ക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണം; നാല് മരണം

    യു​ക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണം; നാല് മരണം
    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ‍്യ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. 16 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    യു​ക്രെ​യ്ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ന്‍സ്കി യൂ​റോ​പ‍്യ​ന്‍ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ന്നു. റ​ഷ‍്യ തൊ​ടു​ത്ത ഒ​മ്പ​ത് മി​സൈ​ലു​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​വും 62 ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ൽ 50 എ​ണ്ണ​വും ത​ക​ർ​ത്ത​യ​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ന്‍ വ‍്യോ​മ​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം 121 യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട​താ​യി റ​ഷ‍്യ​ന്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. റ​ഷ‍്യ​ന്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര‍്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ യു​ക്രെ​യ്നി​ന് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ്ലാ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ന്‍സ്കി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യും യൂ​റോ​പ്പും ജി ​സെ​വ​ന്‍ രാ​ജ‍്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Russian attack in Ukraine; four dead
