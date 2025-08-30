Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightറഷ്യൻ ആക്രമണം;...
    World
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:33 PM IST

    റഷ്യൻ ആക്രമണം; യുക്രെയ്നിൽ 23 മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    Russian attack; 23 dead in Ukraine
    cancel

    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​ൻ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ 23 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ പറ്റി. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്തം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ വരെ നീ​ണ്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സ​പോ​രി​ഷി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 28 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഇ​വാ​ൻ ഫെ​ഡോ​റോ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് നി​ല​ക​ളു​ള്ള വാസ സ്ഥലം ത​ക​ർ​ത്തവയിൽ പെടുന്നു.

    റ​ഷ്യ 537 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 45 മി​സൈ​ലു​ക​ളും അയ​തി​ൽ 510 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 38 മി​സൈ​ലു​ക​ളും നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​ന്യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:russian attackWorld News
    News Summary - Russian attack; 23 dead in Ukraine
    Similar News
    Next Story
    X