Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:48 PM IST

    യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    അമേരിക്കയുടെ കരാർ സമയപരിധി ജൂൺ വരെ
    Ukraine
    കി​യ​വ്: കി​ഴ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ജൂ​ൺ വ​രെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം.യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഡൊ​ണെ​റ്റ്‌​സ്‌​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക്രാ​മാ​റ്റോ​ർ​സ്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഒ​മ്പ​തു നി​ല​ക​ളു​ള്ള ഫ്ലാ​റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, പോ​ൾ​ട്ടാ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും റ​ഷ്യ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    TAGS:Russianukrainevladimer selenski
    News Summary - Russian airstrike in Ukraine; one killed
