Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:10 PM IST

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: ബെർലിനിൽ സമാധാന ചർച്ച

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: ബെർലിനിൽ സമാധാന ചർച്ച
    ബെ​ർ​ലി​ൻ: റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും മ​രു​മ​ക​ൻ ജാ​രെ​ഡ് കു​ഷ്‌​ന​റും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ എ​ത്തി.

    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ, യു.​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്‍ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ സെ​ലെ​ൻ​സ്‌​കി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ യു.​എ​സ് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 235 യു​ക്രെ​യ്ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട​താ​യി റ​ഷ്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും വീ​ട് ക​ത്തി​ന​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ സം​ഭ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി.

