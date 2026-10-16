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    ഊർജ മേഖല വെടിനിർത്തൽ നീക്കം പാളി: അയവില്ലാതെ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം

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    ഊർജ മേഖല വെടിനിർത്തൽ നീക്കം പാളി: അയവില്ലാതെ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം
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    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും ത​മ്മി​ൽ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്കം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഊ​ർ​ജ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റ​ഷ്യ വ്യാ​പ​ക ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം യു​ക്രെ​യ്നും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം വീ​ണ്ടും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി.

    യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യാ​യ കി​റോ​വോ​ഹ്രാ​ദി​ൽ 360ലേ​റെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് റ​ഷ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ റ​ഷ്യ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​താ​യി മേ​ഖ​ല ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രി റൈ​ക്കോ​വി​ച്ച് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ​യി​ലെ റി​യാ​സ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക്കു​നേ​രെ യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 69 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും നാ​ല് ഫ്ല​മിം​ഗോ ക്രൂ​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. വ്യോ​മ​പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം ത​ക​ർ​ത്ത ഡ്രോ​ണി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യി​ൽ പ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും റ​ഷ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും യു​ക്രെ​യ്ന്റെ​യും ഊ​ർ​ജ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക​രാ​റി​ന് സ​മ്മ​തം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റ​ഷ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്നു. ഹൈ​പ്പ​ർ​സോ​ണി​ക്, ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വൈ​ദ്യു​തി​യും ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​വും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം യു​ക്രെ​യ്ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, റ​ഷ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ളെ വീ​ണ്ടും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡീ​സ​ൽ വി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി​യോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

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    News Summary - ranji trophy kerala team
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