ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ യു.എസിന് ഡീസൽ നൽകാൻ റഷ്യ; കരാർ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സെലെൻസ്കി

ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ യു.എസിന് ഡീസൽ നൽകാൻ റഷ്യ; കരാർ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സെലെൻസ്കിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: നവംബർ 3ന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ധനവില വർധനവ് തടയാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, റഷ്യ യു.എസിലേക്കും ആഗോള വിപണികളിലേക്കും 3,00,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ കരാർ യുക്രെയ്നെതിരെയുള്ള യുദ്ധം തുടരാൻ റഷ്യക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് വാദിച്ച് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലെൻസ്കി രംഗത്തെത്തി.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ വിജയകരമായ ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കരാർ എന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്റ്റിൽ, നവംബറിൽ റഷ്യ അധികമായി 5,00,000 മെട്രിക് ടണ്ണും തുടർന്ന് 10 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണും കൂടി നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച യു.എസ്, ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷവും, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരുന്ന തടസങ്ങളും കാരണം ആഗോള ഊർജ വിപണികൾ കടുത്ത വിതരണ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.
റഷ്യൻ ഡീസലിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ യു.എസ് ഇളവ് ചെയ്തു
2027 ഏപ്രിൽ 7 വരെ റഷ്യൻ നിർമിത ഡീസലിന്റെ വിൽപ്പന, വിതരണം, അൺലോഡിങ്, ഇറക്കുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അനുവദിച്ച് യു.എസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൊതു ലൈസൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. റഷ്യക്കും യുക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു.എസ് ഉപരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം വിലക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ അനുമതി കവറേജ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, റഷ്യയുടെ നാഷനൽ വെൽത്ത് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവക്കായി യു.എസ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല.
കരാർ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് യു.എസ് ഡീസൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 4.8 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞ് ഗാലന് 4.64 ഡോളറായി. ആഭ്യന്തര ഇന്ധന ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ശീതയുദ്ധ കാലത്തെ 'ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ട്' പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ട്രംപ് ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
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