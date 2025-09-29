Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 6:30 AM IST

    യൂറോപ്പിനെ ആക്രമിക്കില്ല; ഇങ്ങോട്ടുവന്നാൽ തിരിച്ചടി കനത്തതാകും -റഷ്യ

    യൂറോപ്പിനെ ആക്രമിക്കില്ല; ഇങ്ങോട്ടുവന്നാൽ തിരിച്ചടി കനത്തതാകും -റഷ്യ
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: റ​ഷ്യ​യും നാ​റ്റോ​യും ത​മ്മി​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ഡ്രോ​ൺ, യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി സം​ഘ​ർ​ഷം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി. യൂ​റോ​പ്പി​നെ ത​ന്റെ രാ​ജ്യം ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ഇങ്ങോട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി ക​ന​ത്ത​താ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ജി ലാ​വ്റോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    പോ​ള​ണ്ട്, എ​സ്തോ​ണി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മേ​ൽ പ​റ​ന്ന ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ നാ​റ്റോ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ടു​ക​യും പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ക​ന​ത്ത​വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ എ​സ്തോ​ണി​യ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും പോ​ള​ണ്ടി​ൽ ക​ട​ന്ന​ത് യു​ക്രെ​യ്ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ​മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത വി​ധം യു​ക്രെ​യ്ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ​​വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ലം​ഘി​ച്ച് റ​ഷ്യ പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യാ​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി ക​ന​ത്ത​താ​കു​മെ​ന്ന് നാ​റ്റോ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​ക്രെ​യ്ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ ഭൂ​മി​യ​ത്ര​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, ഇ​വ​ക്കു​മേ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​തെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശം. യു.​എ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി ഓ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റം. 2014ൽ ​ക്രീ​മി​യ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ റ​ഷ്യ 2022ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ അ​ധി​നി​വേ​ശം വ​ഴി യു​ക്രെ​യ്ന്റെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ലും നോ​ർ​വേ​യി​ലും ഡ്രോ​ൺ സാ​ന്നി​ധ്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ൾ​ട്ടി​ക് ക​ട​ലി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി നാ​റ്റോ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പോ​ള​ണ്ട് വ്യോ​മ​മേ​ഖ​ല താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു. ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ൽ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. മ​റ്റ് അ​ഞ്ചു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    TAGS:RussiaWorld NewsU.NEurope
