Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു​ക്രെയ്നിലെ...
    World
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:51 AM IST

    യു​ക്രെയ്നിലെ നിർണായകമായ നഗരം പോക്രോസ്കി​ന്റെ 75 ശതമാനം നിയന്ത്രണവും റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യു​ക്രെയ്നിലെ നിർണായകമായ നഗരം പോക്രോസ്കി​ന്റെ 75 ശതമാനം നിയന്ത്രണവും റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തു
    cancel
    Listen to this Article

    മോസ്കോ: റഷ്യക്കും യു​ക്രെയ്നുമിടയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നഗരം പോക്രോസ്കി​ന്റെ 75 ശതമാനം നിയന്ത്രണവും റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തതായി റഷ്യയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ചീഫ് വലറി ഗെറാസിമോവ് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ അറിയിച്ചു. ഈ നഗരത്തി​ന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കൈയ്യടക്കിയ റഷ്യൻ സൈന്യം മു​ന്നേറി​ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റഷ്യ അവകാശ​പ്പെടുന്നു.

    യു​ക്രെയ്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ നഗരമാണ് പൊക്രോസ്ക്. യു​ക്രെയ്ന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ യുദ്ധം തുടങ്ങും മുമ്പുള്ള ജനസംഖ്യ 60,000 ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തി​ന്റെ റോഡ്, റയിൽ സർവീകുകൾ സംഗമിക്കുന്ന നിർണായകമായ നഗരമാണിത്. യു​ക്രെയ്നിയൻ ആർമിയുടെ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും പലയിടത്തേക്കും തിരിഞ്ഞുപോകാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നഗരം കൂടിയാണ്.

    ധാരാളം കൽക്കരി മൈനുകളുള്ള ​പ്രദേശം സാമ്പത്തികമായും യു​ക്രെയ്ന് നിർണായകമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ മാ​ത്രം അകലെയാണ് യു​ക്രെയ്ന്റെ പ്രധാന സ്റ്റീൽ വ്യവസായ ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡോൺബാസ് മേഖല കൈയ്യടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യൻ സൈന്യം.

    ലുതാൻസ്ക്, ഡൊനെട്സ്ക് പ്രവിശ്യകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. യു​ക്രെയ്ന് ഇപ്പോൾ ഡോൺബാസി​ന്റെ 10 ശതമാനം നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് 5000 ചരുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും.

    പൊർകോവ്സ്കും കോസ്റ്റിയാന്റിനിവ്കയും പിടിച്ചടക്കുകയാണ് റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ യു​ക്രെയ്ന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന​​പ്പെട്ട രണ്ട് നഗരങ്ങളാവും ഇവർക്ക് കൈവശമാവുക. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നി​പ്രോപെട്രേസ്കിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ നിർണായകമായ റഷ്യൻ മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RussiaVladimir Putinrussia-ukrine warUkrain war
    News Summary - Russia takes 75 percent control of the crucial Ukrainian city of Pokrovsk
    Similar News
    Next Story
    X