Madhyamam
    World
    Posted On
    22 Feb 2026 7:58 PM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 7:58 PM IST

    മോസ്കോയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് റഷ്യ

    മോസ്കോയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് റഷ്യ
    മോസ്കോ: റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണാക്രമണം. നഗരത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് മോസ്കോയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി റഷ്യൻ വ്യോമയാന ഏജൻസി അറിയിച്ചു. രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു. ഇതിന് ശേഷം വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃരാരംഭിച്ചുവെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചു.

    ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടതായി മോസ്കോ മേയർ സെർജി സൊബയാനിൻ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളിൽ ആൾനാശമുണ്ടായ​തായോ മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായോ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. ഷെറെമെത്യേവോ, ഡൊമോഡെഡോവോ, വുക്കോവോ, സുക്കോവ്സ്കി എന്ന നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ആക്രമണം മൂലം സർവീസ് തടസ്സമുണ്ടായി.

    അ​തി​നി​ടെ, യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും റ​ഷ്യ​യോ​ട് പോ​രാ​ടാ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി യു​െ​ക്ര​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വോ​ളോ​ദി​മ​ർ സെ​ലെ​ൻ​സ്‌​കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, പോ​ള​ണ്ട് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘സ​ന്ന​ദ്ധ സ​ഖ്യം’ യു​ക്രെ​യ്‌​നി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സ​ഖ്യം റ​ഷ്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രാ​ജ​യം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ മ​ങ്ങി​യി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

