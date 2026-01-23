Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡോ​ൺ​ബാ​സ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ; സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല ആ​കാ​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ

    യു​ക്രെ​യ്ൻ, റ​ഷ്യ, യു.​എ​സ് ച​ർ​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ
    ഡോ​ൺ​ബാ​സ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ; സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല ആ​കാ​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ
    വ്ളാദിമിർ പുട്ടിൻ, വൊളോദിമിർ സെലൻസ്കി

    ദാ​വോ​സ്: യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു​ക്രെ​യ്ൻ, റ​ഷ്യ, യു.​എ​സ് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി വേ​ദി​യാ​കും. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫു​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ത്രി​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    യു​ക്രെ​യ്ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡോ​ൺ​ബാ​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ത​ർ​ക്കം. യു​ദ്ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ റ​ഷ്യ ആ​ധി​പ​ത്യം നേ​ടി​യ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം സ്ഥി​ര​മാ​യി റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം യു​ക്രെ​യ്ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ദാ​വോ​സി​ൽ ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം സെ​ല​ൻ​സ്കി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ട്രം​പു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ക്രെം​ലി​ൻ വ​ക്താ​വ് ദി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ്, അ​ഡ്മി​റ​ൽ കോ​സ്ത്യു​കോ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ത്രി​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ റ​ഷ്യ​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. യു​ക്രെ​യ്ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് യൂ​റി ഉ​ഷാ​കോ​വ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

