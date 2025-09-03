Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:47 PM IST

    യു​​​ക്രെ​യ്നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് റ​ഷ്യ

    യു​​​ക്രെ​യ്നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് റ​ഷ്യ
    കി​യ​വ്: യു​​​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ ആ​​​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​യി​ൽ 500ല​ധി​കം ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ര​ണ്ട് ഡ​സ​ൻ മി​സൈ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് റ​ഷ്യ വ​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ശ്ര​മം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ യു​​​ക്രെ​യ്ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​​ക്ര​മ​ണം.

    യു​ക്രെ​യ്ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ബാ​ൾ​ട്ടി​ക്, നോ​ർ​ഡി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​നി​ൽ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക്, എ​സ്റ്റോ​ണി​യ, ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്, ഐ​സ്‍ലാ​ൻ​ഡ്, ലാ​റ്റ്‍വി​യ, ലി​ത്വാ​നി​യ, നോ​ർ​വേ, സ്വീ​ഡ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ യു​ക്രെ​യ്ൻ ഭാ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ഫ്ര​ഞ്ച് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കി​യ​ർ സ്റ്റാ​മ​ർ, ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലും സെ​ല​ൻ​സ്കി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:RussiaAir ForceWorld Newsukraine
