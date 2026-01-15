Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightചാരവൃത്തി; ബ്രിട്ടീഷ്...
    World
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:34 PM IST

    ചാരവൃത്തി; ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്രജ്ഞനെ റഷ്യ പുറത്താക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    british embassy
    cancel
    Listen to this Article

    മോ​സ്കോ: ചാ​ര​വൃ​ത്തി ആ​രോ​പി​ച്ച് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നെ റ​ഷ്യ പു​റ​ത്താ​ക്കി. മോ​സ്കോ​യി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​യാ​ണ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​നാ​യി ചാ​ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ റ​ഷ്യ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം രാ​ജ്യം വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ്രി​ട്ട​നു​മാ​യു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ല​ല്ല.

    ചാ​ര​വൃ​ത്തി ആ​രോ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ റ​ഷ്യ ര​ണ്ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Russiabritish embassy
    News Summary - Russia expels British diplomat over spying
    Similar News
    Next Story
    X