Madhyamam
    23 Sept 2025 11:28 PM IST
    23 Sept 2025 11:28 PM IST

    ഡെന്മാർക്ക് ആകാശത്തും ​ഡ്രോണുകൾ; ആശങ്ക; ഡ്രോണുകൾ പറത്തിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് റഷ്യ

    കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​ൻ: പോ​ള​ണ്ട് അ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ലും നോ​ർ​വേ​യി​ലും ഡ്രോ​ൺ വി​വാ​ദം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ വ​ലി​യ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​പാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. സ​മാ​ന​മാ​യി, നോ​ർ​വേ​യി​ൽ ഓ​സ്​​ലോ ആ​കാ​ശ​ത്തും ഡ്രോ​ൺ ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​സ്​​ലോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​രു​ക്കാ​യി.

    ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് രാ​ജ്യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പോ​ള​ണ്ട്, റു​മേ​നി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും എ​സ്തോ​ണി​യ​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​യ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്സ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ലെ റ​ഷ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ്ലാ​ഡ്മി​ർ ബാ​ർ​ബി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

