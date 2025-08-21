Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:45 PM IST

    യുക്രെയ്നിൽ വ​ൻ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം നടത്തി റ​ഷ്യ

    സ​മ​വാ​യ​ത്തിന്‍റെ ഒ​രു സൂ​ച​ന​യും റ​ഷ്യ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി
    Russia drone attack in Ukraine
    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്നെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ക​ന​ത്ത ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി റ​ഷ്യ. 574 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 40 മി​സൈ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് റ​ഷ്യ തൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 15 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് റ​ഷ്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. മി​സൈ​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു. അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ പ​രി​ഹാ​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു സൂ​ച​ന​യും റ​ഷ്യ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ക​ടു​ത്ത ഉ​പ​രോ​ധ​വും തീ​രു​വ​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി റ​ഷ്യ​ക്കു​മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Russia carries out drone attack in Ukraine
