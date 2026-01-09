Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത...
    World
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:20 AM IST

    അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ; കപ്പൽ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് റഷ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ; കപ്പൽ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് റഷ്യ
    cancel
    Listen to this Article

    മോസ്​കോ: വെനിസ്വേലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ കടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ച് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ. 17 യു​ക്രെയ്ൻ പൗരന്മാരും ആറ് ജേർജിയക്കാരും ഉൾപ്പടെ 28 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഇണ്ടായിരുന്നത്. ഉപരോധം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു റഷ്യൻ പതാകയേന്തിയ ‘മ​രി​നേ​ര’ കപ്പൽ യു.എസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

    വെനിസ്വേലയിലെ യു.എസ് അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകളിൽ ഒന്നാണ് മരിനേര. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര നിയമം ലംഘിച്ചാണ് യു.എസ് സേന കപ്പൽ പിടികൂടിയത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രവൃത്തി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കപ്പലിനെയും കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെയും എത്രയും പെട്ടന്ന് വിട്ടുനൽകണമെന്നും റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഴ്ചകളോളം പിന്തുടർന്നാണ് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് കോസ്‍റ്റ് ഗാർഡും യു.എസ് സൈന്യവും മ​രി​നേ​ര കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. കനത്ത സുരക്ഷ മാർഗങ്ങളോടെയായിരുന്നു കപ്പൽ യാത്ര ​ചെയ്തിരുന്നത്.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​ നി​ന്ന് പ​തി​വാ​യി എ​ണ്ണ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്. ‘ബെ​ല്ല വ​ൺ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​പ്പ​ലി​ന്റെ പ​ഴ​യ പേ​ര്. ഗ​യാ​ന പ​താ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് മാ​റ്റി റ​ഷ്യ​ൻ പ​താ​ക​യാ​ക്കി പേ​ര് ‘മ​രി​നേ​ര’ എ​ന്നാക്കിയിരുന്നു. ഉ​പ​രോ​ധ​മു​ള്ള എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തും ത​ട​യു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണൾ​ഡ് ട്രം​പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു​. യു.എസ് നടപടി കൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 2024ൽ ഈ കപ്പലിന് യു.എസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1982ലെ ഐക്യരകഷ്ട്രസഭയുടെ സമുദ്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കപ്പലുകൾക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും അവകാശമില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RussiavenezuelaWorld Newsoil tanker seizedIndian citizensUSA
    News Summary - Russia Calls On US To Cease Seizure Of Oil Tanker Marinera
    Similar News
    Next Story
    X