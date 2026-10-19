യുക്രെയ്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല: സെലൻസ്കിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മാർക്കോ റൂബിയോ

യുക്രെയ്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല: സെലൻസ്കിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മാർക്കോ റൂബിയോtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യുക്രെയ്ന് നൽകിവന്നിരുന്ന നിർണായക സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ സന്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്ക താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചെന്ന യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ വാദം തള്ളി യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. യു.എസ് വിവരശേഖരണം നിർത്തിവെക്കുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
എൻ.ബി.സിയുടെ 'മീറ്റ് ദി പ്രസ്' പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നതായും പിന്നീട് അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും സെലൻസ്കി അവകാശപ്പെട്ടത്. വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയതിൽ അമേരിക്കയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മാർക്കോ റൂബിയോ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ പൂർണമായും നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
‘സെലൻസ്കി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അമേരിക്ക നൽകുന്ന വിവരശേഖരണത്തിൽ യാതൊരുവിധ തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്,’- റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വാഷിങ്ടണും കിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടുത്ത വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഈ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ. റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളെയും മിസൈലുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് എക്സിന്റെ 'സ്റ്റാർഷീൽഡ്' സംവിധാനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്നും സെലൻസ്കി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണവും യു.എസ് അധികൃതർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
റഷ്യ നടത്തുന്ന അതിവേഗ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളെയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടെ വിവരശേഖരണ കൈമാറ്റത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയം ശക്തമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത നേതാക്കളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
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