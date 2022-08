ഗോ പൂജയുമായി യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ഋഷി സുനക്

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി പഥത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കെ ഗോ പൂജയുമായി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക്. ഭാര്യ അക്ഷത മൂർത്തിക്കൊപ്പമായിരുന്നു മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി കൂടിയായ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ഋഷി സുനകിന്‍റെ പൂജ ചടങ്ങുകൾ.



പൂജാരിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ഭക്തിവേദാന്ത ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചതിന്‍റെ വിഡിയോ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് ഗീത എങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

