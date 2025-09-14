Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightചാ​​ർ​​ളി...
    World
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:39 PM IST

    ചാ​​ർ​​ളി കി​​ർ​​ക്കി​​ന്റെ കൊ​​ല​​പാ​​ത​​കം രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഭി​​ന്നി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​മാ​​ക്കി റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്ക​​ൻ അ​​ണി​​ക​​ളും നേ​​താ​​ക്ക​​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    ചാ​​ർ​​ളി കി​​ർ​​ക്കി​​ന്റെ കൊ​​ല​​പാ​​ത​​കം രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഭി​​ന്നി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​മാ​​ക്കി റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്ക​​ൻ അ​​ണി​​ക​​ളും നേ​​താ​​ക്ക​​ളും
    cancel

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു.​എ​സി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്ന ചാ​ർ​ളി കി​ർ​ക്കി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​കം തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ അ​ണി​ക​ളും നേ​താ​ക്ക​ളും. രാ​ജ്യ​ത്ത് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​നു​യാ​യി​ക​​ളും അ​തി​ലേ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ക​രു​മു​ള്ള കി​ർ​ക്കി​ന്റെ വ​ധം ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക്, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​മ്പും വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ള്ള​വ​ർ വ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും കി​ർ​ക്കി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി. ഇ​വ​രെ​യാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ന്മാ​ർ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കൊ​ല​പാ​ത​കം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 15 പേ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യോ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ നേ​രി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ർ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ തെ​ര​​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വം. ‘‘ഇ​നി​യും മ​ര​ണം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഭാ​വ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞോ​ളൂ’- എ​ന്നാ​ണ് തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ലോ​റ ലൂ​മ​റു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:republicanTrumpismamericaCharlie Kirk
    News Summary - Republicans and leaders are using Charlie Kirk's murder as an opportunity to divide the country
    Similar News
    Next Story
    X