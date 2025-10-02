Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 11:00 PM IST

    അഫ്ഗാനിലെ ഇന്റർനെറ്റ് മുടക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചും നിഷേധിച്ചും റിപ്പോർട്ട്

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം നി​ല​വി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു
    Afghan Internet Shutdown
    Listen to this Article

    കാ​ബൂ​ൾ: ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചും നി​ഷേ​ധി​ച്ചും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ഴ​കി​യ ഫൈ​ബ​ർ ഓ​പ്റ്റി​ക് കാ​ബി​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് മു​ട​ക്ക​മെ​ന്ന് താ​ലി​ബാ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് വ​ഴി പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് താ​ലി​ബാ​ൻ ​വാ​ർ​ത്ത കൈ​മാ​റാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തേ ഗ്രൂ​പ്പി​നു സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​ന്നി​ലാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത വ​​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കു​റി​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച​യാ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​താ​യ​ത് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് താ​ലി​ബാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ബാ​ങ്കി​ങ്, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ധാ​ർ​മി​ക​ത പ​റ​ഞ്ഞ് താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം മു​ട​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മ​തി​യാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ സേ​വ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ വ​ക്താ​വ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദു​ജാ​രി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം നി​ല​വി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:TalibanInternet shutdownAfghanistan
    News Summary - Reports confirms and denies internet shutdown in Afghanistan
